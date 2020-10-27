Президент Ильхам Алиев: Я сожалею, что необоснованные обвинения против Азербайджана поступают из стран-сопредседателей

БАКУ /Trend/ - Необоснованные обвинения о присутствии турецких войск и турецких военных самолетов на территории Азербайджана предъявили всего две страны – Франция и Россия. Франция в лице Президента, Россия в лице руководителя Службы внешней разведки. Эти обвинения были предъявлены нам сразу же после начала военных действий. Но уже прошел почти месяц, ни одного свидетельства, ни одного доказательства нам предъявлено не было.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

«Скажу больше, впервые скажу, что я обращался к французской стороне с тем, чтобы соответствующие руководители соответствующих служб встретились, поговорили и нам были предъявлены доказательства. Ничего нам предъявлено не было. Поэтому все это является инсинуацией. Все это является попыткой бросить тень на Азербайджан. Я сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из стран-сопредседателей, которые должны быть объективными. Мы же не говорим каждый день о том, сколько оружия поставляется из России в Армению. Мы же не говорим о том, что сегодня без внешней помощи Армения и дня бы не продержалась на оккупированных территориях. И политическая поддержка, и военная поддержка, и моральная поддержка, и это идет со стороны стран, которые должны соблюдать нейтралитет. Поэтому мы решительно отвергаем эти инсинуации. В этом нет необходимости. У нас 100 тысяч бойцов регулярной армии. В случае необходимости мы объявим всеобщую мобилизацию, которую, кстати, мы не объявили, в отличие от Армении. Поэтому это все ложь и клевета. Что касается участия турецких войск в операциях – это тоже ложь. Ни одного свидетельства нет. То, что турецкие F-16 находятся на территории Азербайджана – это было результатом того, что у нас проходили совместные военные учения накануне конфликта. Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации», - отметил Президент Ильхам Алиев.