Состоялась виртуальная встреча главы Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой с госсекретарем Румынии

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении неоднократно подвергали ракетному обстрелу жилые объекты Азербайджана, расположенные за пределами фронтовой зоны, в том числе города Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Абшеронский, Сабирабадский, Кюрдамирский, Геранбойский, Хызинский, Габалинский районы, в результате этих ракетных ударов погибли гражданские лица и малолетние дети, были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам. Согласно последним данным, в результате армянских провокаций погибли 65 гражданских лиц, пострадали 297 человек. Убийство невинных детей является самым наглядным примером армянских злодеяний, актом геноцида и вандализма. Aзербайджан находится на праведном пути, проводит военную операцию в пределах границ, установленных в рамках международного права, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН освобождает свои земли от оккупации.

Об этом председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал в ходе виртуальной встречи с государственным секретарем Румынии, руководителем Департамента по делам румын за рубежом Овидиу Бурдушей, сообщает во вторник Trend, со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Напомнив высказывание Президента Азербайджана Ильхама Алиева “Для дальнейшего развития двусторонних связей между Азербайджаном и Румынией, в частности, поощрения торгово-экономического сотрудничества, есть большие возможности”, председатель комитета отметил прочность и динамику развития связей между Румынией и Азербайджаном.

Oн также подчеркнул, что после восстановления Азербайджаном государственной независимости, Румыния стала одним из первых признавших нас государств. С того времени двусторонние отношения развивались на основе дружбы и взаимопонимания, между нашими странами и сегодня существуют теплые, дружеские отношения.

На встрече состоялся обмен мнениями об антиазербайджанской деятельности, осуществляемой в Румынии армянской диаспорой, более широком освещении там справедливой позиции Азербайджана, а также углублении двустороннего сотрудничества в области диаспорской политики.

Бурдуша выразил глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами, имевшими место в результате войны, и констатировал, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Сообщив о том, что в различных странах мира проживают около шести миллионов румын, руководитель Департамента по делам румын за рубежом выразил удовлетворение стратегическим партнерством Азербайджана и Румынии.

Принимавший участие во встрече посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку отметил важность реализации новых проектов для углубления отношений между Государственным комитетом по работе с диаспорой и Департаментом по делам румын за рубежом.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно мирных акций против террора в Гяндже, проводимых сегодня повсюду в мире азербайджанцами, проживающими за рубежом, и диаспорами дружественных нам стран, а также различных мероприятий, предпринимаемых для того, чтобы привлечь внимание международной общественности к этим актам вандализма.

(Текст: Кямаля Сеидова.)