Поникшие армянские офицеры на совещании в бункере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня распространилась новость о гибели т.н. «министра обороны» сепаратистского режима Арутюняна. Сначала сообщалось, что он тяжело ранен и спасти его жизнь не удалось, несмотря на помещение в больницу, сообщает во вторник Trend.

Для назначения нового «министра» военное руководство вымышленного режима провело совещание в бункере, по результатам которого был назначен новый «министр обороны». Внимание на совещании привлекает тот факт, что все офицеры хмурые, поникшие.

Военное руководство вымышленного режима уже видит свой близкий конец - результат горьких поражений на поле боя.

Из распространяемых последнее время в социальных сетях видео заметно, что у армянской армии возникли серьезные проблемы с личным составом, вооружением и материальным обеспечением, налицо случаи массового дезертирства.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)