Помогать Армении, снабжая ее оружием, - лицемерие и подлость - Девлет Бахчели
БАКУ /Trend/ - Карабах - это Азербайджан и он будет освобожден от оккупации.
Об этом сказал лидер партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, сообщает во вторник Trend.
По его словам, единственной стороной, которая не соблюдает режим прекращения огня, является Армения.
"Помогать Армении, снабжая ее оружием, является лицемерием и подлостью. Несомненно, именно Армения нарушает режим прекращения огня", - сказал Бахчели.
(Текст: Турал Гараджаев)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Сравнение Израиля с нацистской Германией со стороны армянского лобби Лос-Анджелеса вызвало серьезное недовольство у еврейской общины США
Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении должен сказать, что азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу
Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть очень важную роль в деле урегулирования карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев: Я сожалею, что необоснованные обвинения против Азербайджана поступают из стран-сопредседателей
Армия Азербайджана близка к тому, чтобы рассечь войска Армении в Карабахе на две части – российское издание
Президент Ильхам Алиев: Если Армения заявит, что принимает базовые принципы, тогда мы очень быстро придем к соглашению
Президент Ильхам Алиев: Если Армения будет продолжать нарушать режим прекращения огня, естественно, мы будем вынуждены отвечать адекватно
Состоялась виртуальная встреча главы Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой с госсекретарем Румынии
Президент Ильхам Алиев: Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы
Армения создала коридор для переброски террористов РПК на оккупированные территории Азербайджана - Хикмет Гаджиев
МИД Азербайджана обратился к международным организациям в связи с привлечением армянских детей к боевым действиям в качестве солдат
Распространилась информация о гибели т.н. "министра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе
Азербайджан решительно осуждает обстрел Арменией съемочной группы «Euronews» - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
МИД Турции призвал МГ ОБСЕ начать переговоры по карабахскому конфликту, ориентированные на результат
Президент Ильхам Алиев: Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит
Президент Ильхам Алиев: С одной стороны, говорится о прекращении огня, с другой - в Армению посылается оружие
Президент Ильхам Алиев о вопросах иностранных журналистов: Не вопрос задает. Он будто прокурор, обвиняет нас
Президент Ильхам Алиев: Армяне также должны избавиться от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем
Президент Ильхам Алиев: За эти 28 лет было столько бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет