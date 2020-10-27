Помогать Армении, снабжая ее оружием, - лицемерие и подлость - Девлет Бахчели

БАКУ /Trend/ - Карабах - это Азербайджан и он будет освобожден от оккупации.

Об этом сказал лидер партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, сообщает во вторник Trend.

По его словам, единственной стороной, которая не соблюдает режим прекращения огня, является Армения.

"Помогать Армении, снабжая ее оружием, является лицемерием и подлостью. Несомненно, именно Армения нарушает режим прекращения огня", - сказал Бахчели.

(Текст: Турал Гараджаев)