Карабах принадлежит Азербайджану - влиятельный иранский богослов

БАКУ /Trend/ - Карабах принадлежит Азербайджану и азербайджанскому народу.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал член Совета экспертов и директор Центра религиозных наук Ирана Аятолла Алирза Арафи.

По его словам, агрессия по отношению к соседней стране категорически неприемлема.

"Согласно всем международным правилам этики и гуманизма, Карабах и прилегающие районы являются территорией Азербайджана", - подчеркнул Алирза Арафи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)