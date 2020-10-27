Армении нужно 25 лет, чтобы восполнить арсенал потерянной военной техники – Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Фундаментальные экономические законы и подсчеты военных расходов показывают, что Армении нужно будет примерно 25 лет, чтобы восполнить арсенал военной техники и боеприпасов.

Об этом сказал директор Центра анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Вюсал Гасымлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, Армения видит истощение запасов и под видом «гуманитарной помощи» осуществляет из третьих стран незаконную поставку вооружения, а также финансовой и продовольственной помощи: «Страны, которые создают условия для незаконного вооружения Армении, или непосредственно поддерживающие ее, должны учесть, что это вооружение используется армянскими террористами. Поэтому международная общественность должна держать под контролем любые инвестиции, предоставляемые кредиты и денежные переводы в Армению. Инфраструктурные инвестиции международных организаций, финансирующих Армению, в действительности расходуются Арменией на финансирование терроризма и агрессии, что никоим образом не соответствует мандату этих организаций. С другой стороны, финансирование Армении – это инвестиции, вкладываемые непосредственно в милитаристскую экономику. Так Армения, удельный вес военных расходов в ВВП которой составляет около 10%, считается одной из немногих больше всего военизированных стран мира. Поэтому международные организации и третьи страны должны учитывать, что все предоставленные этой стране средства расходуются на финансирование агрессии и терроризма».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)