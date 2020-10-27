Обсуждена важность расширения связей между азербайджанскими и иранскими СМИ

БАКУ/Trend/ - 27 октября на встрече, которая прошла в АЗЕРТАДЖ с новоназначенным послом Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеидом Аббасом Мусеви, была обсуждена важность расширения связей между медиа-структурами двух стран.

До внимания было доведено, что в результате усилий президентов двух стран развивается наше взаимное партнерство. Медиа-структуры Азербайджана и Ирана также тесно сотрудничают.

Сообщалось, что АЗЕРТАДЖ ведет информационный обмен с иранскими агентствами ИРНА и Мехр, а также с другими печатными органами. В период председательства в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана при поддержке АЗЕРТАДЖ в Тегеране прошло 43-е заседание Исполнительного комитета этой организации.

На встрече была подчеркнута необходимость организации взаимных визитов журналистов, совместных мероприятий и тренингов с целью расширения связей между СМИ двух стран.