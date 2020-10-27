Коварные замыслы Армении или ложный гуманизм - анализ реальных фактов

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, оставаясь верными коварной и вероломной сущности этой страны, проигнорировали третий за последний месяц гуманитарный режим прекращения огня. Перечеркнув усилия по достижению хрупкого "перемирия", оккупационные силы пытаются вернуть контроль над освобожденными армией Азербайджана территориями. Но, столкнувшись с адекватным ответом вооруженных сил Азербайджана, каждый раз неизбежно отступают.

Помимо этого ВС страны-оккупанта, которая уже полностью исчерпала возможность противопоставить какие-либо эффективные решения контрнаступлению Азербайджана , поставили перед собой подлую цель - обстреливать мирных граждан и населенные пункты Азербайджана.

Несмотря на то, что 10, 17 и 26 октября по инициативе России и США между двумя сторонами было объявлено три гуманитарных режима прекращения огня, армянская сторона каждый раз нарушала эти соглашения, и в большей мере массивный огонь был направлен против невинных гражданских лиц.

10 октября артобстрелу со стороны ВС Армении подверглись населенные пункты в Тертерском, Геранбойском и Физулинском районах. В результате вероломного ракетного удара по спящему городу Гянджа погибли 11 мирных жителей, десятки человек получили ранения. Затем, после второго соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня, озверевшие от безнаказанности после первого удара вооруженные силы Армении, нарушив объявленный с 17 октября гуманитарный режим прекращения огня, совершили еще более масштабные нападения. Города Мингячевир и Гянджа подверглись массированному ракетному обстрелу с применением баллистических ракет. Стоит отметить, что это нападение также было совершено в присущей армянской стороне манере - ночью по мирно спящему городу было выпущено несколько ракет, в результате террора в Гяндже погибли 14 мирных граждан, 55 получили ранения, сотне домов был нанесен значительный ущерб.

И наконец, после вступления в силу третьего гуманитарного режима прекращения огня 26 октября с территории Армении были предприняты попытки нападения на территорию Губадлинского и Джебраильского, а также Лачынского районов, на тот момент освобожденных от оккупации.

Произошедшее вновь показало, что армянская сторона сознательно нарушила все три соглашения, и она не заинтересована в установлении режима прекращения огня и мирном урегулировании конфликта. После нарушения режима прекращения огня армянской стороной армия Азербайджана дала адекватный ответ, и, в результате сокрушительных ударов азербайджанских ВС, оккупанты обратились в бегство.

Впрочем, все это не является чем-то новым для армянской сущности. Они неоднократно нарушали режим прекращения огня начиная с 90-х годов по настоящее время, что подтверждено фактами. Злоупотребляя соблюдением азербайджанской армией режима прекращения огня, вероломные оккупанты горели желанием захватить все новые земли.

К примеру, общеизвестный факт, что впервые режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был нарушен сбитием над Гаракендом 20 ноября 1991 года вертолета МИ-8 с государственными деятелями Азербайджана на борту. Этим действием армянская сторона выставила напоказ свои террористические намерения. Далее 25 февраля 1992 года Иран и Совбез ООН обратились к сторонам для прекращения огня. На следующий день, 26 февраля в Ходжалы был совершен геноцид против азербайджанцев. Иран выдвинул посредническую инициативу для достижения устойчивого режима прекращения огня между сторонами 15 марта и восьмого мая 1992 года. Но в этот же день - восьмого мая, армяне оккупировали Шушу. При посредничестве президента Ирана Хашими Рафсанджани 28 октября 1993 года было достигнуто соглашение о прекращении огня. Но армяне, в характерной себе вероломной форме, спустя всего лишь один день, то есть 29 октября, оккупировали Зангилан. Экс-президент Роберт Кочарян признался, что Армения всегда пользовалась соглашением с Азербайджаном о прекращении огня в своих целях.

Хотя сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявили о долгосрочном прекращении огня 12 мая 1994 года, вооруженные силы Армении неоднократно нарушали режим прекращения огня и в течение дня наносили удары по нашим подразделениям. Причиной долгосрочного прекращения огня стало то, что Армения уже полностью оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана. Однако армяне по-прежнему регулярно нарушали режим прекращения огня на линии фронта и совершали десятки провокаций. События 2010-2012 годов и, наконец, апреля 2016 года также произошли в результате грубых нарушений режима прекращения огня со стороны Армении. Во время боев в апреле 2016 года армянские вооруженные силы, увидев мощь азербайджанской армии, молили о прекращении огня.

Армия страны-оккупанта совершила очередную провокацию 12 июля 2020 года на азербайджано-армянской государственной границе, и атаковала наши позиции в Товузском районе. В результате провокаций, имевших место в течение нескольких дней, армяне были вынуждены отступить, получив адекватный ответ. Менее чем через месяц после инцидента, в августе, армянская диверсионная группа вторглась на территорию Азербайджана и снова попыталась совершить провокацию, но азербайджанская армия предотвратила и эту попытку, главарь группировки был задержан, а часть группировки ликвидирована.

Наконец, 27 сентября этого года вооруженные силы Армении вновь совершили провокацию и напали на вооруженные силы Азербайджана в направлении Тертера, Геранбоя, Агдама и Физули. В ответ на провокацию армянской стороны вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступление по всему фронту, и бои продолжаются по сей день. В результате успешных контрнаступательных операций освобождены находящиеся почти 30 лет под оккупацией четыре города, четыре поселка и 165 сел. Неся потери как в живой силе, так и в технике, армянская сторона прибегает к очередным коварным уловкам. Начиная с 29 сентября, политическое руководство Армении под видом прекращения огня хочет осуществить свои прежние безобразные намерения. Поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян молит мировых лидеров о том, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия. Армяне, которые видят, что их гнусные планы уже не работают, теперь пытаются отомстить азербайджанской армии, нанося удары только по населенным пунктам, мирным гражданам. Теперь они пытаются повлиять на Азербайджан этим методом. Но все их попытки посеять у людей панику потерпели крах.

После двух армянских терактов в Гяндже, население стало более активным, выразило поддержку Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана. Основополагающим фактором победы является именно единство народа, армии и Президента. Воодушевившись этим, армия Азербайджана с каждым днем освобождает все больше территорий.

В итоге, происходящие события в лишний раз доказывают, что ответственность за нарушение режима прекращения огня и сложившуюся ситуацию носит Армения. Если эти попытки сходили с рук Армении до сих пор и, пользуясь режимом прекращения огня, она оккупировала азербайджанские территории в 90-х годах, то теперь эта хитрость уже разоблачена. Азербайджанская армия умело предотвращает все вероломные нападения армян и гонит оккупантов с наших территорий.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)