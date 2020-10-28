"Репортеры без границ" жестко осудили угрозы армян в отношении журналистки TF1

БАКУ /Trend/ - Влиятельная международная неправительственная организация "Репортеры без границ" выступила с заявлением, в котором осудила жестокие нападки на журналистку TF1 после трансляции репортажа о конфликте в Нагорном Карабахе, а также проявление ненависти по отношению к профессионалу, который всего лишь выполнял свою работу.

Как передает в среду Trend, в заявлении подчеркивается, что после трансляции 22 октября в 20:00 на телеканале TF1 репортажа о возобновлении боевых действий в Нагорно-Карабахском регионе, подготовленного журналисткой - главным репортером канала Лизерон Будул с азербайджанской стороны линии фронта, члены армянской общины во Франции стали посылать ей многочисленные сообщения в Facebook и Twitter, в которых выразили крайнюю ненависть, оскорбили ее, в частности назвав "геноцидной проституткой". Сообщается, что после того, как члены армянской общины раздобыли номер журналистки, ей начали посылать сообщения с угрозами в WhatsApp. Телеканал также подвергся систематическим преследованиям в социальных сетях, по электронной почте и телефону.

Сообщается, что в начале октября два других журналиста крупной французской ежедневной газеты также стали объектом онлайн-угроз со стороны членов армянской общины после статей о конфликте в Нагорном Карабахе.

"Организация "Репортеры без границ" и глава офиса организации по странам ЕС и Балканам Павол Салаи решительно осуждают давление на Лизерон Будул и телеканал TF1. Совершенно неприемлемы давления на журналиста и медиа за подготовленный о конфликте репортаж с линии фронта. Призываем сопредседателя Координационного совета армянских организаций во Франции Франка Папазяна осудить серьезную атаку на свободу прессы.

Среди комментариев к репортажу, который транслировался в Facebook, встречались предположения о том, что это "похоже на дезинформацию", а также месседжи наподобие: "Возможно, после того, как некоторые сотрудники TF1 будут обезглавлены, они станут думать лучше и яснее". На следующий день после трансляции члены армянской общины Франции организовали у здания телеканала акцию протеста", - подчеркивается в заявлении.

Несколькими днями ранее TF1 уже посвятил два подготовленных с армянской стороны линии фронта репортажа о конфликте между двумя странами. Для того, чтобы разрядить обстановку, канал удалил со своего сайта репортаж Лизерон Будул.

(Текст: Турал Гараджаев)