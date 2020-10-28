В Барде попрощались с 7-летней девочкой, погибшей от ракетного обстрела ВС Армении (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:33, изменен заголовок)

БАРДА /Trend/ - Семилетняя Айсу Искендерова, погибшая от ракетного обстрела населенного пункта Гараюсифли Бардинского района, похоронена на сельском кладбище, сообщает в среду из Барды региональной корреспондент Trend.

Сегодня в доме, где жила Айсу, была проведена прощальная церемония.

Напомним, что 27 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу дома в селе Гараюсифли Бардинского района. В результате погибли мирные жители Джафарова Офеля Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмайлов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013), ранены семь человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)