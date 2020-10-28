Азербайджанская армия никогда не целится в гражданское население - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле Шуши и Ханкенди азербайджанской армией является ложной. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население. Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)