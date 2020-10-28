В случае продолжения Арменией атак на гражданских лиц, Азербайджан примет необходимые меры - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В случае продолжения Арменией атак на гражданское население Азербайджана, мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего гражданского населения.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он сообщил, что Азербайджан ни в каком случае не обстреливает гражданское население и объекты. Однако, потерпевшая поражение на поле боя Армения пытается отомстить через гражданских лиц.

"Если армянская сторона продолжит эти атаки, мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности наших гражданских лиц, мирных жителей", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)