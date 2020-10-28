Армения должна знать, что никакая провокация не может помешать нам на пути к победе - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - В результате сегодняшних ракетных ударов вооруженных сил Армении из установок "Смерч" по мирному населению города Барда среди мирных жителей есть много убитых и раненых. Трусливый противник, не сумев противостоять азербайджанской армии, снова вероломно обстрелял наших мирных жителей и населенные пункты.

Как сообщает в середу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов.

"Как отметил Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев, мы отомстим за жителей Барды, оккупанты и впредь будут получать адекватный ответ на поле боя.

Контрактники и сотрудники полиции Армении отказываются биться с азербайджанской армией. У подразделений ВС Армении наблюдается нехватка продовольствия, вооружения и транспортных средств. Армения должна знать, что единство государства, народа и армии в Азербайджане непоколебимо, и никакая провокация не может помешать нам на пути к победе", - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)