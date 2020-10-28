Руководящий состав МЧС находится в Бардинском районе

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня город Барда в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны страны-агрессора Армении. В результате погиб 21 человек, около 70 получили ранения, были разрушены несколько гражданских объектов, множество транспортных средств пришли в негодность.

Как сообщили в среду Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в связи с происшествием заместители министра генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде, генерал - лейтенант Этибар Мирзоев и Оруджали Гаджиев находятся в Бардинском районе.

Заместители министра осмотрели объекты, подвергшиеся ракетным ударам, встретились с гражданами, посетили раненых.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)