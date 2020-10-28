Мы рядом с народом и государством Азербайджана - спецпредставитель президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осуждает атаки на невоенные объекты.

Об этом в среду сказал Trend заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента Ирана Сеид Аббас Арагчи.

По его словам, позиция Ирана крайне ясна. Арагчи подчеркнул, что атаки на невинных людей должны быть немедленно остановлены.

"Мы рядом с народом и государством Азербайджана. Иран повысит усилия для предотвращения убийства мирных жителей. Иран считает неприемлемым убийство невинных людей и обстрел городов", - сказал Арагчи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)