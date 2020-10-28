Президент Ильхам Алиев: Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда

Политика 28 октября 2020 22:09 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда

БАКУ/Trend/- Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе со специальным представителем Президента Исламской Республики Иран, заместителем министра иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи.

«Вот уже месяц, как идет война. Для нашего народа это – Отечественная война. Мы освобождаем наши земли от захватчиков. Это – восстановление международного права и исторической справедливости. «Сегодня несколько сел были освобождены от оккупантов. Однако Армения вероломными атаками берет на прицел наших мирных граждан. Несколько часов назад Барда подверглась серии ракетных обстрелов, в результате которых 21 гражданское лицо погибло, более 70 мирных граждан пострадали. Число погибших может возрасти. «Армения и вчера нанесла удар по Барде и вновь по гражданскому населению, в результате чего погибли четыре человека, в том числе семилетняя девочка. Армения, не способная устоять перед нами на поле боя, пытается нанести нам удар, остановить нас вот такими безнравственными действиями. Но это ей не удастся. «К тому же, Армения грубо нарушает прекращение огня, объявленное уже в третий раз и согласованное по ее же просьбе. В первый раз после принятия 10 октября в Москве известной декларации, не прошло и дня, как Армения со своей территории подвергла обстрелу баллистическими ракетами город Гянджа. Каждому известно, что именно Армения нарушила это прекращение огня, и в этот раз нарушила Армения. Ситуация, существующая сегодня в наших городах и селах, освобожденных от оккупации, вполне очевидна. Можно сказать, что все наши города и села разрушены. Могилы, исторические памятники, все здания разрушены. Словно эти земли находились под оккупацией дикого племени. Наши мечети разрушены и осквернены армянами. В мечети, разрушенной армянами в Зангиланском районе, они содержали свиней. Эти кадры есть в интернете. Вся планета, весь мусульманский мир видят, с какими извергами мы ведем войну. Но еще раз хочу сказать, что ничто не может нас остановить»,- сказал глава государства.

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