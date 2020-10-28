ЮНИСЕФ выступил с заявлением по карабахскому конфликту с призывом защитить детей
БАКУ /Trend/ - ЮНИСЕФ выступил с заявлением по нагорно-карабахскому конфликту с призывом защитить детей, сообщает Trend со ссылкой на ЮНИСЕФ.
"Восьмилетняя Айсу, Шахрияр, 13 лет; Артур, 13 лет; Фарид, 14 лет; Фидан, 15 лет; Нигяр, 15 лет; Орхан, 16 лет. Это имена и возраст некоторых детей, которые, как известно, были убиты в течение одного месяца боев»,- говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
Также отмечается, бесчисленное количество детей страдают от психологического воздействия ежедневных ракетных обстрелов гражданских районов.
"Это ужасающие подсчеты жертв среди детей четырех недель боев и трех до сих пор несоблюденных соглашений о прекращении огня", - сообщили в ЮНИСЕФ.
Лента новостей
Иран с первых дней выступил против оккупации территорий Азербайджана - замминистра иностранных дел Ирана
Президент Ильхам Алиев: Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда
Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - спецпредставитель президента Ирана (ЭКСКЛЮЗИВ)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Президента Ирана (ФОТО)
Уничтожена живая сила ВС Армении, подвергавшая обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ (ФОТО)
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие во втором заседании диалога «Индия - Центральная Азия»
TIKA заинтересовано в развитии сектора МСБ и повышении занятости в освобожденных районах Азербайджана
Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана - администрация президента Турции
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили поэтапный переход Армении к Западу (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне надеются, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну - российский эксперт
Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
Преступное руководство Армении в полной мере ответит за террор против гражданского населения - депутат
Армения отказывается продвинуться в решении нагорно-карабахского конфликта, пока не получит желаемого
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов
В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340 человек
Кто из вас, родителей, может назвать детоубийство армянами в Азербайджане – нормой? Поэтесса из Великобритании обратилась к ООН и Минской группы ОБСЕ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество находятся сегодня на самом высоком уровне
Евгения Невмержицкая: армянские власти превзошли самого Гитлера! Такие шаги переходят все границы человеческого разума
В случае продолжения Арменией атак на гражданских лиц, Азербайджан примет необходимые меры - помощник Президента
Удары по Барде с использованием кассетных бомб являются очередным геноцидом против народа - помощник Президента