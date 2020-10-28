ЮНИСЕФ выступил с заявлением по карабахскому конфликту с призывом защитить детей

БАКУ /Trend/ - ЮНИСЕФ выступил с заявлением по нагорно-карабахскому конфликту с призывом защитить детей, сообщает Trend со ссылкой на ЮНИСЕФ.

"Восьмилетняя Айсу, Шахрияр, 13 лет; Артур, 13 лет; Фарид, 14 лет; Фидан, 15 лет; Нигяр, 15 лет; Орхан, 16 лет. Это имена и возраст некоторых детей, которые, как известно, были убиты в течение одного месяца боев»,- говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Также отмечается, бесчисленное количество детей страдают от психологического воздействия ежедневных ракетных обстрелов гражданских районов.

"Это ужасающие подсчеты жертв среди детей четырех недель боев и трех до сих пор несоблюденных соглашений о прекращении огня", - сообщили в ЮНИСЕФ.