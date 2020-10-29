Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и иностранные дипломаты едут в Барду и Тертер

БАКУ /Trend/ - Зарубежные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, едут в Барду и Тертер.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

"Едем в Барду и Тертер, чтобы показать представителям международных медиа и дипломатических корпусов военные преступления, которые Армения умышленно совершает против безвинных гражданских лиц. Они на месте увидят последствия преступлений военно-политического руководства Армении", - пишет Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)