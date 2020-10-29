Резко осуждаем публикацию Charlie Hebdo о президенте Турции – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Провокационные действия французского журнала Charlie Hebdo, связанные с исламской религией и пророком, оскорбили чувства всех мусульман мира, нанеся ущерб усилиям по межкультурному и межрелигиозномудиалога, в котором так сильно сегодня нуждается современный мир.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Как отметил Гаджиев, Charlie Hebdo не впервые демонстрирует подобные враждебные действия против ислама. Своей исламофобской деятельностью журнал фактически злоупотребляет свободой слова, печати, поощряет ненависть, неприязнь, религиозную рознь и насилие: "Также считаем неприемлемой и резко осуждаем публикацию журнала о Президенте братской Турции Реджепе Тайипе Эрдогане".

Помощник Президента Азербайджана добавил, что попытки, прикрываясь свободой мысли, оправдать провокации журнала Charlie Hebdo на фоне молчания по поводу угроз и оскорблений армян в адрес журналиста французского телеканала TF1, снявшего объективный репортаж с линии фронта, порождают ряд вопросов: "Действия Charlie Hebdo еще раз показывают, насколько актуален сегодня вопрос ответственной журналистики".

(Текст: Кямаля Сеидова)