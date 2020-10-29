Рано или поздно руководство Армении будет привлечено к ответственности - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - С полной ответственностью заявляю, что Азербайджан каждый раз будет достигать успехов в боях, а власти Армении приказывают совершать террор против мирного азербайджанского населения.

Об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, находящийся в Барде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня в мире ни одно подобное деяние не оставалось безответным.

"Армения ответит за эти действия и рано или поздно будет привлечена к ответственности", - сказал Генеральный прокурор.

Алиев также добавил, что в настоящее время в Барде работают сотрудники прокуратуры, собираются все факты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)