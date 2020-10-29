Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и иностранные дипломаты находятся в Барде (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и зарубежные дипломаты, аккредитованные в стране, находятся в Барде, сообщает в четверг Trend.

О намерении иностранных дипломатов отправиться в пострадавшие от ракетного обстрела армянских ВС Барду и Тертер помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил ранее на своей странице в Twitter.

"Едем в Барду и Тертер, чтобы показать представителям международных медиа и дипломатических корпусов военные преступления, которые Армения умышленно совершает против безвинных гражданских лиц. Они на месте увидят последствия преступлений военно-политического руководства Армении", - отметил он.

(Текст: Кямаля Сеидова)