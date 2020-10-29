Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает в четверг Trend в публикации говорится:

«Искренне поздравляю братский народ Турции с 29 октября – Днем Республики!

Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца. Нас связывают надежные и крепкие узы дружбы и братства. Мы видим, как вы радуетесь нашим успехам и победам. Видим, как вы сопереживаете. Все это – свидетельство прочности единства, дружбы, искренности между Азербайджаном и Турецкой Республикой. Пусть дружба и братство наших народов будут вечными и нерушимыми! Желаю всему народу Турции крепкого здоровья, счастья и мира! Пусть Всевышний бережет наши народы!»