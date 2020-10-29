Помощник Президента Азербайджана и зарубежные дипломаты находятся в Тертере
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, и международных медиа находятся в Тертере, сообщает в четверг Trend.
Дипломаты ознакомятся с последствиями террора, совершенного Арменией против мирных жителей Тертера.
До этого зарубежные дипломаты находились в Барде, пострадавшей от ракетных ударов армянских ВС.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погибли 90 мирных жителей - Генпрокуратура Азербайджана
Армянская шизофрения выявлена психиатрами более ста лет назад, ныне идет очередной период обострения болезни – Физули Гусейнов
Между Россией и Турцией нет конфликта интересов по Карабаху - Александр Рар в программе "Наше время" АМИ Trend (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца (ФОТО)
Трусливые существа обычно самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада – народный артист Кязым Абдуллаев
Такие "персонажи", как Евсеев, призывают Армению к совершению военных преступлений - израильский эксперт
Опреснительный завод на месторождении Каражанбас снизит дефицит воды в Мангистауской области Казахстана
Генпрокуратура проводит следственные мероприятия по установлению ущерба на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия выступила с заявлением в связи с актами агрессии Армении против города Барда
Это не случайности, а преднамеренное убийство армянами мирного населения на территории Азербайджана – певец из России
Международный Красный Крест сделал заявление в связи с гибелью волонтера в результате обстрела Барды ВС Армении
Каждый гражданин Азербайджана преисполнен высокого духа патриотизма - народная артистка Айгюн Самедзаде (ВИДЕО)
Состоится внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты под эгидой “Поддержка Азербайджана”
В ходе проекта АМИ Trend - телемоста "Баку-Стамбул" обсудили атаки Армении на гражданских лиц (ВИДЕО)
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили последние события в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО)
Туркменистан и Казахстан укрепляют сотрудничество за счёт увеличения объёмов экспортно-импортных операций
Обращение Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре
Сил у армян хватает только на безоружных людей - жители Барды о ракетном обстреле мирного города (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете - это мизер по сравнению с тем, что происходит
Президент Ильхам Алиев: То, что Пашинян говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред
Президент Ильхам Алиев: Турция уже вовлечена в процесс урегулирования карабахского конфликта, как бы это не нравилось Армении
Президент Ильхам Алиев: Я не знаю, насколько встречи будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создают
Президент Ильхам Алиев: После такого унизительного поражения, я удивляюсь, как министр обороны Армении до сих пор не подал в отставку
Президент Ильхам Алиев: Даже если бы одна из санкций, наложенных на Ирак была бы применена против Армении, карабахский конфликт решился бы очень давно
Президент Ильхам Алиев: Все, что сейчас происходит - это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна
Президент Ильхам Алиев: Невозможность сопредседателей МГ ОБСЕ оказать давление на Армению вызывает много вопросов
Президент Ильхам Алиев: Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района