Руководство Армении настолько обнаглело, что Тертер обстреливался и во время нахождения там дипломатов - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении настолько обнаглело, что Тертер обстреливался и во время нахождения там дилломатов.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, это часть преступлений армян, которые начались с Ходжалинской трагедии, и продолжаются по сей день.

Гаджиев подчеркнул, что сегодня по инициативе Президента Азербайджана была осуществлена очередная гуманная миссия: "Была осуществлена инициатива односторонней передачи тел армянских военнослужащих. Сегодня был открыт гуманитарный коридор в Газах-Товузском направлении. Операция передачи тел уже завершена. Из гражданских лиц пожилая женщина передана Армении через Грузию, один пожилой мужчина будет передан тогда, когда позволит состояние его здоровья".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)