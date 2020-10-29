Территория в Барде, по которой была выпущена ракета, выбрана неслучайно - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Выпущенные по Барде ракеты попали на территорию, где находились торговые объекты. Армения умышленно выбрала это многолюдное место.

Об этом сказал глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Армения неслучайно выбрала эту территорию в Барде: "После Гянджи Барда - это город, где много инфраструктурных и торговых объектов".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)