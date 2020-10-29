Армения подвергла обстрелу Гёкгёльский район, в лесу возник пожар - МЧС

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, наряду с тем, что грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, также продолжают и экологический террор.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, территория Гёкгёльского района, находящаяся за пределами зоны боевых действий, подверглась обстрелу из тяжелых артиллерийских установок вооруженных сил Армении. В результате в лесном массиве возник пожар. К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются срочные меры по предотвращению распространения пожара и его тушению.

Отметим, что МЧС работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)