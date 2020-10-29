Поселку Бабек присвоен статус города

Политика 29 октября 2020 19:08 (UTC+04:00)
Поселку Бабек присвоен статус города

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики", приложенный к Закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

Согласно закону, в связи с применением Закона Азербайджанской Республики № 128-VIQ от 12 июня 2020 года "О частичном изменении административно-территориального делении Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики" поселку Бабек присваивается статус города, селам Джехри и Нехрам присваивается статус поселков.

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