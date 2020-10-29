Amnesty International подтвердила, что Армения нанесла удар по Барде запрещенными кассетными ракетами (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Amnesty International подтвердила, что Армения нанесла удар по азербайджанскому городу Барда запрещенными к использованию кассетными ракетами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении организации.

В заявлении отмечается, что вчера в 13:30 по местному времени одна или несколько ракет «Смерч» были выпущены по городу Барда и упали в жилом районе рядом с больницей. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что по меньшей мере 21 человек погиб и более 70 получили ранения.

Также говорится, что антикризисные эксперты Amnesty International подтвердили, что остатки ракеты, выпущенной армянскими войсками по городу, были боеприпасами 9М55 Смерч 9Н235 российского производства.

"Использование кассетных боеприпасов против гражданских районов является безжалостностью и безответственностью. Это приводит к большому количеству жертв, раненых", - отметили в Amnesty International.

В организации отметили, что применение кассетных боеприпасов в любых условиях запрещено международным гуманитарным правом.

«Мы призываем обе стороны воздерживаться от использования кассетных боеприпасов и уделять приоритетное внимание защите гражданского населения», - сказала региональный директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струзерс.