Азербайджан при посредничестве МККК передал Армении тела 30 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - По сообщению Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, 29 октября текущего года при участии министерства обороны Азербайджана и посредничестве ОБСЕ и Международного комитета Красного креста тела 30 армянских военнослужащих были переданы Армении в одностороннем порядке в направлении села Алибейли Товузского района Азербайджана. За день до этого гражданка Армении 85-летняя Евгения Бабаян, оставленная в беспомощном состоянии в зоне боевых действий, была передана противоположной стороне на грузино-армянской границе.

Как передает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Управление пресс-службы МИД.

Отмечается, что эти шаги, предпринятые в одностороннем порядке по поручению Президента Азербайджана, исходя из принципов гуманизма, являются показателем доброй воли Азербайджана, а также значимости международного гуманитарного права и человеческих ценностей.

В свою очередь, армянская сторона в очередной раз продемонстрировала бесчеловечность, отказавшись принять в последний момент 84-летнее гражданское лицо Мишу Мелкумяна.

Отмечается, что Азербайджан в одностороннем порядке осуществил гуманитарный шаг, несмотря на то, что Армения до сих пор трижды грубо нарушала достигнутый режим гуманитарного прекращения огня и препятствовала обмену тел погибших, а также задержанных лиц.

Министерство обороны Российской Федерации сыграло исключительную роль в осуществлении этого гуманитарного шага азербайджанской стороны. Принципы гуманизма, как и всегда, будут и впредь браться Азербайджаном за основу, отмечается в информации.