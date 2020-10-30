Ракетные удары были нанесены на жилые дома в Барде - корреспондент VICE news (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Многочисленные районы в азербайджанском городе Барда, подвергнувшиеся ракетным ударам, являлись гражданским поселениями.

Как сообщает Trend, об этом корреспондент VICE News Хинд Хасан написала в своем официальном Instagram-аккаунте, рассказавшая о ракетном обстреле азербайджанского города Барда.

"Мы поехали на место обстрела ракет в азербайджанском городе Барда и посетили больницу, куда были доставлены раненые. Мы видели хаотические сцены, в которых мужчине сделали операцию после ампутации ноги, а другой мужчина умер после того, как врачи и медсестры пытались его спасти. Кровь была везде: в коридорах и в палатах", - отметила Хасан.

По ее словам, в больнице журналистов VICE News доставили в морг и временные палатки, где хранились тела 12 человек.