Ряд районов Азербайджана с утренних часов подвергается артобстрелу со стороны армянских ВС

БАКУ /Trend/ - С 07:35 территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу со стороны армянских ВС, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры.