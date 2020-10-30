Для оценки преступлений Армении должен быть организован военный трибунал – Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство в правовой плоскости продолжит шаги по уголовному преследованию за военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанского народа. Эти преступления должны получить необходимую оценку на международных платформах.

Об этом на брифинге в Генеральной прокуратуре сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что для оценки преступлений Армении необходимо организовать военный трибунал.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что Армения совершила против Азербайджана многочисленные преступления. Эти преступления совершены военно-политическим руководством Армении. Ход продолжающихся сегодня военных операций показывает, что Армения осуществляет агрессию против Азербайджана, совершая убийства гражданских лиц: «До сегодняшнего дня Армения пыталась изменить формат переговорного процесса. Сегодня Армения как сторона, осуществляющая агрессию, несет непосредственную ответственность за все свои преступления».