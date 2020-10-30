Президент Ильхам Алиев поручил расследовать ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева будет расследован ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Генеральной прокуратуре сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, данный процесс осуществлялся и до этого, просто тогда он проводился поверхностно: "По мере освобождения земель от оккупации, процесс будет вестись точнее".

(Текст: Кямаля Сеидова.)