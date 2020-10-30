КС Азербайджана обратился в органы конституционного правосудия стран мира в связи с терактами Армении (версия 2)

(Первая версия в 11:07)

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд (КС) Азербайджана обратился в органы конституционного правосудия мировых стран в связи с терактами, совершенными военно-политическим руководством Армении в отношении города Барда 27 и 28 октября 2020 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Конституционный суд.

В обращении говорится, что ВС Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, подвергают артиллерийскому и ракетному обстрелам густонаселенные пункты, гражданские объекты, в том числе, частные и многоквартирные дома, частные хозяйства.

В обращении к органам конституционного правосудия стран мира, КС Азербайджана призывает осудить бесчеловечные преступления и жестокую захватническую политику правительства Армении в отношении гражданского населения Азербайджана.

Напомним, что 28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены два реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержалось 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ. В результате скончались 21 человек, включая 5 женщин, а 70 человек, в их числе 8 детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 автотранспортных средства.

Отметим, что с 27 сентября в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении погиб 91 мирный житель.

В результате провокаций с армянской стороны ранены 400 мирных жителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)