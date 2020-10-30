Телемост Азербайджан-Грузия в совместном проекте REAL TV и АМИ Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Между азербайджанскими и грузинскими экспертами проведен телемост.

Как сообщает в пятницу Trend, во время телемоста, состоявшегося в рамках совместного проекта REAL TV и АМИ Trend, были обсуждены перспективы двусторонних отношений, вопросы восприятия грузинской общественностью событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и поддержка справедливой позиции Азербайджана братским грузинским народом.

Помимо этого было особо подчеркнуто, что восстановление территориальной целостности Азербайджана в перспективе откроет возможности для других стран региона, в том числе Грузии, решить свои территориальные проблемы. Эксперты также обсудили возможности мира, экономического и гуманитарного сотрудничества в послевоенное время.

В обсуждениях с грузинской стороны приняли участие директор медиа-холдинга Georgian Times и политолог, юрист Симон Каладзе, а с азербайджанской стороны - депутат Арзу Нагиев и заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде.