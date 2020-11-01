Главнокомандующий, которым может гордиться каждый азербайджанец

Политика 1 ноября 2020 14:55 (UTC+04:00)
Главнокомандующий, которым может гордиться каждый азербайджанец

БАКУ /Trend/ - Разбитые несбыточные мечты Армении, сокрушенная живая сила, взлетевшая в воздух миллиардная военная техника ВС Армении и молниеносно освобожденные наши исторические земли. Азербайджан - победитель, до полной победы остаются считанные дни. Автором этих беспрецедентных исторических успехов является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, которым может гордиться вечно каждый азербайджанец.

Азербайджан поражает мир своими невероятными военными победами на полях сражений. Высокопрофессиональные военные маневры, самая современная тактика ведения боя уже может быть примером для многих. Азербайджанская армия всего за месяц уничтожила военную технику Армении стоимостью в ее госбюджет. Это беспрецедентный ущерб. Это настоящий крах для Армении, которая и без того находилась в упадке. Армения потеряла счет уничтоженной военной техники и живой силы. Одним словом, враг получил жестокий урок, который он не забудет на протяжении столетий. Несомненно, эти победы - торжество незыблемого гражданского единства, крепкой солидарности народа, армии и Верховного главнокомандующего. Это своеобразный курс, уникальная формула успеха Президента Азербайджана. Он демонстрирует жесткую и решительную позицию, налицо мастерски осуществляемая продуманная политика, рассчитанная с ювелирной точностью тактика.

Армения парализована и разбита во всех направлениях. Эта страна с каждым днем ​​принимает все новые и новые смертельные удары и доживает свои последние дни. Это восстановление и торжество справедливости. На самом деле иначе и быть не могло. Когда-нибудь должен был наступить конец оккупации и террору. Сегодня тот день. День, когда закончилась тридцатилетняя тоска азербайджанского народа, тоска по земле и Родине.

Однако армянская сторона и на последнем издыхании не отказывается от своей грязной политики. Террор, геноцид, военные преступления против мирного населения - всем этим Армения бросает вызов миру. Пашинян попирает нормы и принципы международного права. Захватчик не знает границ, с каждым днем ​​он становится все более агрессивным, творит еще более зловещие преступления. Он мстит мирному населению за свое уничижительное поражение на поле боя. Этим Армения еще раз демонстрирует, что является открытой угрозой миру и безопасности в регионе. Азербайджанское государство практически в одиночку борется с террористическими актами, геноцидом и фашистской политикой правительства Пашиняна. Потому что некоторые государства, международные организации, в частности страны Минской группы, явно закрывают глаза на эти зверства Армении. Самое ужасающее заключается в том, что сегодня, впрочем как и прежде, многие страны вооружают Армению. Этот шаг сулит опасное будущее не только зоне конфликта, но и региону в целом, и миру в более широком смысле. Этому можно дать такие определения: поддержка оккупации, актов терроризма, геноцида, вандализма против гражданского населения. Эту поддержку оказывают небезызвестные силы, более того, делают это на глазах у всего мира.

Сегодня Президент Азербайджана фактически ведет войну на нескольких фронтах. Глава государства находится на переднем крае этой борьбы, которая успешно продолжается на полях сражений, на информационном фронте и на дипломатическом поприще. Президент ежедневно дает интервью представителям зарубежных СМИ, а иногда и по несколько раз в день. Глава государства предоставляет мировой общественности достоверную информацию о реальной ситуации на фронте и исторических реалиях Азербайджана. Эта самоотверженная деятельность Ильхама Алиева крайне похвальна и важна. Решительные и жесткие заявления Президента, его неизменная позиция обуславливают укрепление в этом процессе справедливой позиции нашей страны. Несмотря на то, что с начала контрнаступательных операций на линии фронта и по сей день Азербайджан подвергается несправедливому давлению со стороны некоторых международных кругов, Президенту Ильхаму Алиеву во всех случаях удается заставить замолчать страны мира, проводящие политику двойных стандартов, и показать им их место. Сегодня всем предельно ясно, с какими державами борется Азербайджан, с какой решимостью противостоит этим силам Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и мастерски нейтрализует их. Президент Азербайджана не отступает ни на шаг от национальных интересов и справедливой позиции нашей страны. Потому что независимость, безопасность и процветание нашей страны, наша территориальная целостность - главная цель Президента Ильхама Алиева.

Сегодня в азербайджанском обществе наблюдаются единство, солидарность, воодушевление и решимость бороться, как никогда прежде в истории. Весь Азербайджан находится в распоряжении Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Народ целиком стоит за своей армией, солдатами и офицерами. Не каждой нации посчастливилось продемонстрировать такое единство и солидарность, сильный боевой дух и написать славную историю героизма.

Азербайджан своими военными операциями хочет принудить армянскую сторону к миру, предотвратить дальнейшее кровопролитие и мирно вывести оккупантов с наших земель. За последний месяц Армении неоднократно предоставлялась возможность сделать это. Хотя были достигнуты соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня, Армения не соблюла их. Потому что политика агрессии и терроризма лежит в основе этого государства. Международные организации не только не реагируют на все это, но и тайно, а порой и открыто поддерживают страну-оккупанта. Но все эти попытки обречены на провал. Потому что перед Арменией и ее покровителями стоит непреодолимая преграда - непобедимая сила и мощь. Эту реальность создал Президент Ильхам Алиев. Это он возвышает нас как народ. В основе сильного Азербайджана, национального единства, солидарности, сильной армии, необратимых побед стоит его решимость, его воля и особые лидерские качества. Президент Ильхам Алиев вместе со своим народом пишет новую историю, которая будет жить вечно.

Сахиль Керимли

заместитель главного редактора АМИ Trend

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