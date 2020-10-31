Информация об обстреле азербайджанской армией Шуши является очередной ложью армян - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянскими СМИ информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу Шушу, является очередной ложью и направлена на обострение ситуации.

Об этом в субботу сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"В очередной раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии наносят ответные удары только по огневым точкам противника", - сказали в оборонном ведомстве.