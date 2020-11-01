Намерение Армении перевести нагорно-карабахский конфликт в религиозную плоскость одна из ее последних надежд - эксперт

БАКУ /Trend/ - Не случайно, что Армения намерена перевести нагорно-карабахский конфликт в религиозную плоскость. Таким образом, официальный Ереван хочет придать религиозный окрас контрнаступательным военным операциям, проводимым Азербайджаном для освобождения своих оккупированных территорий от террористов, вывести вопрос в иную плоскость. Это последняя надежда армянской стороны.

Об этом сказал Trend ведущий научный работник Института философии и социологии НАНА, доцент Фаиг Алекперли.

По его словам, для Армении, которая не смогла втянуть в конфликт ОДКБ и подорвать нейтралитет России, оставившей надежду на помощь Ирана, это можно считать последними попытками. Доцент подчеркивает, что нет никаких шансов, что Армения добьется в этом вопросе "христианской солидарности", поскольку справедливую позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта поддерживают и христианские государства, например, Украина, Молдова, Латвия, Грузия и другие.

"Если речь о моральной поддержке Турции справедливой позиции Азербайджана, то здесь и речи не может быть о религиозной составляющий. Так как в основе братства Азербайджана и Турции в большей мере стоит не религия, а тот факт, что народы этих стран - одна нация.

С другой стороны, ни одно мусульманское государство, исходя именно из религиозных побуждений, не заявило, что поддерживает Азербайджан. Мы даже видим, что многие мусульманские страны, и даже тюркские страны, предпочитают сохранять в нагорно-карабахском конфликте нейтралитет. Более того, есть мусульманские страны, которые открыто или тайно поддерживают Армению.

Просто азербайджанское государство должно быть предельно внимательным в вопросе придания конфликту религиозного окраса, держать силы, продвигающие такие идеи, под контролем. В связи с этим уже наблюдаются определенные тенденции, инициированные агентами некоторых зарубежных стран, которые настроены в отношении Азербайджана недружелюбно. Среди них могут быть и те, которые намерены лить воду на мельницу армянской стороны", - добавил Фаиг Алекперли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)