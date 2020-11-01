Факты о террористических провокациях Армении доведены до стран-партнеров и международных организаций

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров проинформировал соответствующие структуры стран-партнеров и международные организации о терроре, совершенном вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана.

Об этом в субботу сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

Были направлены письма в государственные структуры, отвечающие за реагирование на чрезвычайные ситуации примерно в 30 странах, а также 20 влиятельным международным организациям, включая соответствующие агентства ООН (УКГВ ООН, УОБ ООН), Международную организацию гражданской обороны, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) НАТО, Главное управление Европейского Совета по гражданской защите и операций по оказанию гуманитарной помощи, Соглашение Совета Европы о повышенных рисках для Европы и Средиземноморья, Международное агентство по атомной энергии, ГУАМ, Организацию Черноморского экономического сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества и другие соответствующие международные структуры.

В письмах, адресованных международным организациям, доводится до сведения правда об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, содержится информация о том, что 20 процентов исторических азербайджанских земель 30 лет оккупированы вооруженными силами Армении, в результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного освобождения наших земель, все еще остаются на бумаге.

Отмечается, что по решению террористического по своей природе военно-политического руководства Армении 27 сентября этого года вооруженные силы Армении начали военную провокацию, направленную против гражданского населения и военных объектов Азербайджана, в ответ на которую Вооруженные Силы Азербайджана ответили контрнаступлением, причем данная операция проводиться исключительно на землях Азербайджанской Республики, которые однозначно признаны международным сообществом.

Действуя в традиционной террористической манере армянского государства, вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, подвергают обстрелу из установок тяжелой артиллерии и ракет густонаселенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные дома, многоквартирные здания и хозяйства, приводящему к пожарам и разрушениям, многочисленным жертвам среди мирных жителей. В этом контексте решительно осуждаются регулярные обстрелы Гянджи, Барды, Агджабеди и других азербайджанских городов и сел, расположенных вне зоны боевых действий, что является грубым нарушением требований особо согласованного гуманитарного режима прекращения огня, приводящего к многочисленным смертям среди гражданского населения и серьезным разрушениям. Подчеркивается, что мировое сообщество должно оказать серьезное давление на военно-политическое руководство Армении, чтобы немедленно положить конец этим террористическим актам.

Отметим, что к письмам прилагаются фото и видео, подтверждающие террористический характер армянского государства, а также брошюра на английском языке.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)