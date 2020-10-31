Армения наносит удары по населенным пунктам Азербайджана и после обращения сопредседателей МГ ОБСЕ - МИД

БАКУ /Trend/ - Армянские ВС вновь подвергают обстрелу населенные пункты Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана.

Как сообщает в субботу Тrend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Это происходит и после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ к уважению режима гуманитарного прекращения огня, который был озвучен после встречи в Женеве!", - говорится в публикации.