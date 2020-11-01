Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана и освобожденное от оккупации месторождение золота Вейнали (ВИДЕО)

Политика 1 ноября 2020 12:31 (UTC+04:00)
Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана и освобожденное от оккупации месторождение золота Вейнали (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Имеются многочисленные факты о разграблении армянами национальных богатств на оккупированных территориях Азербайджана и об участии в этом процессе иностранных компаний.

Как сообщает Trend, всего на оккупированных территориях Азербайджана было 160 месторождений различных драгоценных металлов. В Кельбаджаре, Лачине, Зангилане, Тертере имеются месторождения золота, серебра, ртути, меди, свинца, угля, цветного декоративного камня и других месторождений.

Большая часть золотых, медных, цинковых руд и концентратов, а также концентратов драгоценных металлов, которые являются важным экспортным товаром Армении, добывается из месторождений на оккупированных территориях Азербайджана: золото - Союдлу (Зод), Гызылбулаг, Вейнали, полиметаллы - Мехмана и медно-порфировых руд - Демирли .

Месторождение золота Вейнали, расположенное в освобожденном Зангиланском районе, относится к кварц-золото-сульфидсодержащим жилам геолого-промышленного типа. На месторождении изучено 25 золотоносных кварцевых жил, подсчитаны запасы категории С + С2 по зонам 14,15,16,19, 21 и 24.

Месторождение Вейнали было открыто геологоразведочной партией Вейнали в 1959-1962 годах. Геологоразведочные работы проводились в 1962-1971, 1976-1981 и 1983-1984 годах.

Месторождение золота Вейнали было одобрено Комиссией по местным ресурсам в 1984 году и включено в Государственный баланс минеральных ресурсов Азербайджанской Республики.

Утвержденные запасы: руды категории С1 - 183 000 тонн, золота - 2 169 тонн; руда категории С2 - 433 тысячи тонн, золото - 4 347 тонн.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «О разведке и разработке ряда месторождений золота Азербайджанской Республики» от 5 февраля 1996 года в целях создания золотодобывающей промышленности в Азербайджане 20 августа 1997 года между бывшим АО «Азергызыл» и американской RV Investment Group Services LLS подписано соглашение о разработке, разработке и разделе перспективных месторождений золота Гедабека, Гоша, группы Ордубад (Пиязбаши, Агюрд, Шекердара, Калаки), Союдлу, Гызылбулаг и Вейнали. Однако из-за оккупации армянами месторождений Союдлу (Зод), Гызылбулаг и Вейнали проведение работ на этих месторождениях было невозможным.

В результате успешной операции азербайджанской армии наши территории освобождаются от оккупации,возвращаются национальные богатства, принадлежащие нашему народу, в том числе месторождение золота Вейнали.

Бизнесмены французского происхождения из Франции, Канады, Швейцарии и других стран, связанных с армянской диаспорой, участвовали в масштабной мародерской операции в Армении. Одним из таких преступников является Вартан Сирмакес, соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group.

Сирмакес родился в Стамбуле в 1956 году и переехал в Швейцарию в возрасте 18 лет. В настоящее время считающийся финансовым донором армянской диаспоры в Швейцарии, Симакс является основателем ArmSwissBank, которому принадлежат 7 торговых марок и 14 производственных компаний в стране. Он вкладывает большие средства в различные области в Армении, именно в Армении он открыл единственное в мире представительство компании "Franck Muller", одним из руководителей которой он является. Указом экс-президента Армении Сержа Саргсяна он был назначен генеральным консулом Армении во Франции и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Политическое руководство Армении участвовало в эксплуатации месторождений не только при помощи иностранных корпораций, но и создавало фиктивные компании в офшорных зонах. В их число входят дуэт Кочарян-Саргсян, бывший посол и нынешний президент Армен Саргсян и премьер-министр Н.Пашинян.

Золото, украденное В.Сирмакесом из месторождений "Союдлу" в Кельбаджаре и "Вейнали" в Зангилане, продается на швейцарских биржах, а прибыль инвестируется в банки этой страны. Сирмакес также является крупным инвестором ряда программ по продаже золотых слитков 999,9 карата на оккупированных территориях Азербайджана.

Когда компания "Franck Muller" открыла представительство в Армении в 2001 году, представитель компании сказал, что для изготовления золотых рам часов будет использовано 18-каратное золото и 550-фунтовая платина.

Также сообщается, что швейцарский бизнесмен готовится построить в Армении завод по переработке драгоценных материалов. Он объявил о своем плане построить завод шесть лет назад, в 2014 году, и подписал меморандум с Центральным банком Армении. Для экспорта золота на мировой рынок в 2020 году планируется открыть аффинажный завод в Армении. Главный инвестор - Вартан Сирмакес.

Согласно официальной статистике, большая часть продукции, экспортируемой из Армении, экспортируется в Швейцарию, на родину Вартана Сирмакеса. Швейцария является вторым по величине экспортером армянской продукции в 2019 году - ее доля в экспорте составила 17,4% (457 миллионов долларов).

Ресурсы золота, добываемые на территории Азербайджана, привозятся в Армению, пройдя определенный этап переработки в Армении, вывозятся на рынки третьих стран и там продаются.

Пять лет назад Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против Вартана Сирмакеса и объявила его в международный розыск. Из материалов расследования очевидно, что азербайджанская сторона получила достаточно информации о незаконной экономической деятельности Сирмакеса и, в частности, его причастности к незаконной эксплуатации золотых месторождений. Все эти факты переданы в Генеральную прокуратуру Швейцарской Конфедерации.

Согласно поручению президента Азербайджана, на наших оккупированных территориях будет проведена комплексная оценка ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану. Наряду с гражданским имуществом, инфраструктурой, памятниками культуры и др., на основе материалов о незаконной эксплуатации азербайджанских природных ресурсов будет оценен ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану, и будут приняты все необходимые меры для привлечения к ответственности враждебной страны, ее прошлых и нынешних лидеров, иностранных компаний и их руководителей.

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