БАКУ /Trend/ - В грузинской газете опубликована статья о наемниках, направляющихся в Карабах, под названием: "Если у кого есть желание из Грузии поехать на войну в Карабах, пусть едет, но автоматически оставит грузинское гражданство и не возвращается".

28-29 сентября этого года граждане Армении начали активные действия по пересечению грузино-армянской границы, чтобы отправиться в Карабах для борьбы с азербайджанцами. В видеоролике, распространенном в Интернете и в СМИ, армяне прямо заявили грузинским пограничникам: "Мы не как туристы туда едем, мы должны пойти войной против Азербайджана и помочь нашим несправедливо угнетенным братьям в Карабахе".

Как стало известно, армянские боевики регистрировались в Ниноцминде и Ахалкалаки не тайно, а под открытым небом - на стадионе имени Владимира и Гайоза Гарлиани в Ниноцминде и в центре Ахалкалаки - также на территории стадиона. Этой «приятной» новостью впоследствии с радостью поделились армянские СМИ. Через армянские же СМИ стало ясно, что они возлагали большие надежды на армянских боевиков, покинувших Самцхе-Джавахети, с территории Грузии, из Джавахети, где сегодня проживает больше армян, чем в самом Карабахе ...

Цель этой статьи, конечно, не в том, чтобы спровоцировать национальную или межнациональную рознь или ненависть. Я пытаюсь нарисовать картину, чтобы проиллюстрировать то, что происходит и что может произойти, если государство и соответствующие органы не отреагируют своевременно и законно на аналогичные факты.

Дело в том, что сегодня армянский национализм рассматривает Самцхе-Джавахети как «исконно армянскую землю» и называет ее «Джавахк».

События 28-29 сентября этого года развивались таким образом, что, естественно, грузинская сторона не пропустила армянских добровольцев воевать против стратегического друга и соседа Азербайджана, но это вовсе не означает, что тем самым боевое рвение армян было приглушено. В случае необходимости и при первой возможности, они постараются всеми возможными способами помочь своим кровным братьям - армянам в бескомпромиссной войне с Азербайджаном и найти способы перебраться в Карабах.

Армянские боевики уже покинули Грузию для участия в карабахской войне.

Если следовать простым рассуждениям, после окончания войны уехавшие из Грузии боевики вернутся в свои дома, а затем выступят против Грузии. Это будут люди прошедшие войну и вооруженные, если представить себе наихудший сценарий, то это может быть продолжением злодеяний, совершенных батальоном Баграмяна в Абхазии и того, что происходит сегодня; как выясняется, в Абхазии, в Сухуми, сегодня больше армян с российским гражданством, чем самих абхазов.

Недавно в соцсети появился призыв некоего Карена Ованесяна, где четко представлен план восстания армянских сепаратистов в Самцхе-Джавахети. План подразумевает передачу стратегически важных транзитных маршрутов под контроль армянских экстремистов.

Возможность подобной опасности подтверждается и тем, что, как известно, в районе Самцхе-Джавахети существуют секретные подземные оружейные склады с тех времен, когда там находились российские базы. Об этом хорошо знают расположенные там отдельные группы, настроенные против нашей страны, среди которых, очевидно, мы не рассматриваем все население Самцхе-Джавахети. Речь идет о сепаратистах и предателях, так как их много не только среди армянского населения Грузии, но и среди граждан грузинской национальности, к сожалению для нас. Словом, картина плачевная, и последствия могут быть неблагоприятными для нашего государства. Об этом свидетельствует также пост Карена Ованесяна в Facebook. Он пишет: «Там, где существуют турецкие и азербайджанские инвестиции, против этих объектов могут иметь место террористические акты и саботаж».

Один из армянских сепаратистов, известный грузинской общественности как Вааган Чахалян, арестованный за сепаратистскую деятельность и приговоренный к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение и ношение оружия, нарушение гражданского порядка и организацию массовых мероприятий, теперь на свободе. Он попал под волну масштабной политической амнистии из грузинских тюрем.

В 2017 году Вааган Чахалян предъявил властям Грузии ультиматум: «Мы призываем вас: Грузия не должна защищать руководство Азербайджана и Турции, передайте нам храм Кумурдо и признайте 465 т.н. грузинских церквей памятником армянской культуры, иначе вы получите резкое недовольство армян Джавахети".

Нам, конечно, не известно, какими путями и средствами Ваагану Чахаляну и другим боевикам удалось проникнуть в Карабах, но факт в том, что они уже участвуют в этой войне. Вааган Чахалян недавно разместил фотографии на своей странице в Facebook, где он подтверждает, что находится в Карабахе, оккупированном Арменией, вместе с другими боевиками из Джавахети.

Недавно распространили непроверенную информацию о том, что Чахалян якобы был убит в Карабахе, что, на наш взгляд, не соответствует действительности.

«Мы вернемся, и борьба за национальные ценности станет еще масштабнее», - написал недавно Чахалян на своей странице в Facebook.

Что это значит?

Мы уже навидались самых страшных «снов» в Сухуми.

Чего нам ожидать в будущем, если мы не сведем сепаратистские проявления в рамки закона?! Результаты будут понятны каждому даже на основе небольших примеров, приведенных в этом письме.

Для анализа данной ситуации мы обратились к политологу Сосо Манджавидзе:

Ответ: ”У нас наши собственные территориальные проблемы, и мы не хотим ввязываться в новую военную эскалацию. Кстати, армянское государство постоянно подписывает резолюции против нас и соглашается с теми, кто отрицает нашу территориальную целостность.

Правительство Грузии поступило абсолютно правильно, когда заблокировало коридор для военных грузов.

Тем, кто хочет попасть на войну из Грузии в Карабах, никто не мешает сделать это, но они должны автоматически отказаться от своего грузинского гражданства, в противном случае они не смогут избежать уголовной ответственности.

Советую армянским сепаратистам воздержаться от героизации легенд лживых армянских историков. Пускай нормально живут в стране, где живут.

Какой там "Джавахк" и какая автономия... Это повлечет новые беды, а результат для них будет нулевым.

Теперь армяне должны постараться наладить отношения со своими соседями и не ходить на поводу у глупых блогеров.

Сегодня для них ситуация хуже, чем они думают.

К несчастью для них, они питали тщетные надежды, и из-за этого многие мирные жители были убиты.

Мы уже прошли через это, и если в них осталось хоть немного мудрости, им бы следовало поучиться на нашем примере".

Армяне начинают провокации с надеждой на Россию и неадекватным представлением, в дополнение к беспорядкам в Самцхе-Джавахети, то есть они портят отношения и с нами - пытаются нанести ущерб нашим интересам, нашей территориальной целостности и т. д. Они испортили отношения со всеми и окончательно потеряли доверие России, когда совершили так называемую "Цветную революцию". Чего они ожидали от этой революции - немыслимо, непонятно и это полный абсурд, и эти неопытные молодые армянские мальчики приносят себя в жертву безответственности и бессмысленным авантюрам своего правительства. Лучше бы учитывали реальность.

Иранда Каландадзе