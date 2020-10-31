Ваагн Чахалян объявлен в международный розыск

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на основании многочисленных сведений, распространяемых в местных и зарубежных средствах массовой информации о преступлениях, совершенных гражданином Грузии Ваагном Чахаляном на территории Азербайджанской Республики, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики провела расследование и по факту возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 29, 120.2.1 (умышленное убийство), 29, 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) УК АР и другим статьям, следствие поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры».

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В ходе следствия, в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса был привлечен к ответственности участник боевых действий против Азербайджанской Армии на территории Нагорного Карабаха наемник Ваагн Чахалян, в отношении которого районным судом заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Ваагн Чахалян объявлен следственным органом в международный розыск.

В некоторых средствах массовой информации появилась информация об убийстве Ваагна Чахаляна во время боевых действий, а также о лишении его гражданства Грузинской Республики.

В ходе расследования, в данной связи, стало известно, что в конце 2019 года Ваагн Чахалян принял гражданство Республики Армения, по этой причине в начале 2020 года Грузия аннулировала гражданство этого лица. Затем Ваагн Чахалян обратился в соответствующие госструктуры Грузии с просьбой о восстановлении гражданства этой страны, но в июне 2020 года его обращение было рассмотрено и отклонено.

В результате расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Грузии, в связи с распространенной 25 октября 2020 года в грузинских СМИ информацией об убийстве Ваагна Чахаляна, данная информация не нашла своего подтверждения. Даже через несколько дней после этого на странице Ваагна Чахаляна в Facebook была размещена информация о продолжении им участия в боевых действиях. Так, по уголовному делу, расследуемому в связи с Ваагном Чахаляном, в Генеральную прокуратуру Грузии было подано официальное ходатайство об оказании правовой помощи. В настоящее время расследование по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске Ваагна Чахаляна продолжается следственным управлением Генеральной прокуратуры», - отмечается в сообщении.