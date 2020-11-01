Глава МИД Турции прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку. Как сообщает Trend, об этом Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

Чавушоглу отметил, что он прибыл в Баку, чтобы еще раз показать поддержку Турции Азербайджану, а также провести консультации в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.