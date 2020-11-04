"Фосфорная" тактика Армении или попытка скрыться от азербайджанских БПЛА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вот уже несколько дней, как Армения, используя в Карабахе фосфорные боеприпасы, вызывает пожары в регионе.

Министерство обороны Азербайджана ранее заявляло, что подразделениям третьего мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии первой общевойсковой армии вооруженных сил Армении в большом количестве был доставлен фосфоросодержащий груз.

Как передает Trend, это не впервые, когда Армения использует фосфорные боеприпасы, армянская сторона и раньше использовала фосфорные бомбы против Азербайджана.

Еще восьмого октября по территории Физулинского района с армянской стороны был выпущен 122-миллиметровый зажигательный пушечный снаряд. В его составе было обнаружено 3,6 килограмма белого фосфора.

Армения использовала фосфорные бомбы против Азербайджана также и в период режима прекращения огня. Еще в 2016 году Армения сбросила фосфорную бомбу на село Аскипара Тертерского района.

Так почему фосфорные боеприпасы запрещены и каковы последствия применения таких припасов?

При реакции белого фосфора с кислородом в атмосфере происходит возгорание, температура в эпицентре которого превышает тысячу градусов. Возгорание сопровождается белым дымом. Смертельная доза белого фосфора для человека составляет всего 0,05 грамма.

При попадании в организм человека это вещество начинает действовать крайне быстро. Сразу же нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, угнетается сердечно-сосудистая система, у человека наблюдается слабость и одышка. Это все лишь последствия воздействия дыма, вызванного возгоранием фосфорных боеприпасов.

Были приняты различные международные документы, запрещающие использование этого оружия. Впервые в 1868 году была принята Петербургская декларация. Кроме того, приняты Женевская конвенция о защите жертв войны 1949 года и Дополнительные протоколы, принятые к ней в 1977 году, а также Женевская конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

Во время боевых действий за последнее время были данные о применении фосфорных боеприпасов режимом Асада в Сирии. Сообщается, что бомбы с белым фосфором использовались в Идлибе, а также в Восточном Кутбе.

Помимо нанесения вреда азербайджанской армии с помощью фосфорных бомб, Армения намерена вызвать в Карабахе массовые лесные пожары и реальную угрозу экологической катастрофы.

С другой стороны, вызывая пожары с использованием фосфорных снарядов армянская сторона пытается компенсировать абсолютное превосходство в воздухе азербайджанских БПЛА.

(Редактор: Юсиф Агаев.)