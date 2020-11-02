Армения никогда не признавала переговоры - Руфиз Хафизоглу телеканалу "France 24" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend постоянно информирует международную общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе.

Во время выступления в эфире французского телеканала "France 24" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что Армения никогда не признавала переговоры, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что за неоднократное нарушение гуманитарного режима прекращения огня ответственность несут именно власти Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)