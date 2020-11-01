Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим восстанавливать свою территориальную целостность любым путем

БАКУ/Trend/ - Мы продолжим восстанавливать свою территориальную целостность любым путем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«За это время я неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы этот вопрос нашел уже свое решение за столом переговоров. Но Армения не дает возможности для этого, она трижды грубо нарушила объявленный режим прекращения огня, в том числе подвергла Гянджу бомбардировке баллистическими ракетами, затем подвергла бомбардировке город Барда, в результате чего у нас были большие потери. Это еще раз демонстрирует бесчеловечное поведение Армении, а также то, что они не хотят мира. Они хотят, чтобы эта оккупация была вечной. Они вновь хотят оккупировать населенные пункты, которые были освобождены нашей армией. Именно это является основной причиной продолжения войны. Если Армения, наконец, прекратит свои грязные деяния, то тогда прекращение огня будет обеспечено, а решение вопроса будет за столом переговоров.

Но надеюсь, что этот процесс не затянется. Потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод вооруженных сил Армении с других оккупированных земель был обеспечен за столом переговоров в кратчайший срок. В противном случае мы продолжим восстанавливать свою территориальную целостность любым путем, и, как я уже говорил, пойдем до конца», - отметил Президент Ильхам Алиев.