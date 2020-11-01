Наши граждане постоянно предупреждают нас: Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного - глава МИД Турции

БАКУ/Trend/ - Наши граждане пристально следят за карабахским вопросом, за этими продолжающимися операциями, и постоянно предупреждают нас: «Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Мы гордимся Вашими победами на поле боя. Вы показали всему миру силу тюрков, гордимся этим. Иншаллах, мы вернем свои исконные земли этими успешными операциями.

Наши граждане пристально следят за карабахским вопросом, за этими продолжающимися операциями, и постоянно предупреждают нас: «Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного». Многие говорят: «Отправьте и нас на фронт». Уверен, что эти слова отражены и в адресованных Вам письмах», - отметил Чавушоглу.