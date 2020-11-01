Азербайджан показал всему миру, что является сильным государством – глава МИД Турции

БАКУ/Trend/ - Азербайджан показал всему миру, что является сильным государством.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Несмотря на все эти преимущества – как на поле боя, так и с правовой точки зрения, на вашу правоту в вопросе прекращения огня и на переговорах, Азербайджан, как уверенное в себе государство и как нация, под Вашим руководством показал всему миру, что является сильным государством. Есть те, кто понимает это, те, кто не понимает, и те, кто не хочет понимать.

Все видят, что делает Армения и как она каждый раз нарушает режим прекращения огня. Но много тех, кто не хочет об этом говорить. Мы знаем это. Поэтому, еще больше укрепляя солидарность между нами, мы продолжим защищать свое право», - сказал он.