Президент Ильхам Алиев: Представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску свои жизни на поле боя

БАКУ/Trend/ - Представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску свои жизни на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Пользуясь случаем, в то же время, хочу выразить благодарность всему братскому народу Турции за оказанную гражданами страны, нашими братьями, поддержку в эти дни. Они присылают мне многочисленные письма, это очень искренние письма, которые трогают нас. В то же время, представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску свои жизни на поле боя, и эти кадры мировая общественность в основном узнает и видит посредством турецких медиа. После подлой бомбардировки Гянджи, Барды первыми сюда прибыли наши братья из Турции. Поэтому это еще раз демонстрирует единство Турции и Азербайджана. Каждый раз, когда я говорил об этом с моим дорогим Братом, мы знали, что это единство не на словах, а на деле, а сегодня это знает весь мир», - отметил Президент Ильхам Алиев.